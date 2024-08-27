СКОРО В ШКОЛУ. ГОТОВЫ К НОВЫМ ПРЕДМЕТАМ?

Новый учебный год, похоже, запомнится рекордным количеством нововведений. Школьников с 1 сентября ждёт много нового – в том числе новый предмет, уроки труда. Кроме стандартной кулинарии и деревообработки дети смогут изучать в том числе беспилотники! Вместе с тем есть и запреты, которых раньше не было.

С 1 сентября обязательным предметом для учеников с 1-го по 9-й класс станет «Труд (технология)». В пятых-седьмых классах на «Труд» будет отведено два часа в неделю, в начальной школе и в восьмых-девятых классах — один час.

В число обязательных войдут модули:

«Производство и технологии»,

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»,

«Компьютерная графика. Черчение»,

«Робототехника»,

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование».

К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

Кроме того, с 1 сентября в школах появится обязательный учебный предмет — «Основы безопасности и защиты Родины» вместо «Основы безопасности жизнедеятельности».

Задача педагогов по этой дисциплине – сформировать у школьников готовность к защите Отечества, научить их важным навыкам, позволяющим грамотно вести себя в экстремальной ситуации природного, техногенного и социального характера.

«Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет включён в учебные планы в 117 образовательных организациях края – в 106 школах и во всех профессиональных образовательных организациях. Сегодня одна из важнейших задач – дооснастить школы необходимым оборудованием. Эту работу мы будем проводить совместно с органами местного самоуправления», – рассказали в министерстве образования Камчатского края.

В рамках новых модулей предусмотрены учебные сборы для обещающихся восьмых и десятых классов.

«Программа обучения построена модульному принципу. Вводятся новые модули «Военная подготовка. Основы военных знаний» на уровне основного общего образования и «Основы военной подготовки» на уровне среднего общего образования», – рассказала старший преподаватель кафедры общего образования Камчатского института развития образования Лариса Холова.

Все учителя и преподаватели учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» обязаны получить удостоверение о повышении квалификации.

В рамках «Разговоров о важном» для учеников выпускных классов будут проводить уроки семьеведения. По замыслу организаторов, они должны будут формировать семейные ценности у детей. Специалисты будут рассказывать детям, что такое семья, традиции и почему это важно.

Темы для изучения:

- ценности и традиции семьи;

- отношения в семье;

- азы психологического здоровья семьи.

Кроме того, в этом году в школах появятся новые учебники по истории для учеников 5–9-х классов, а на уроках литературы школьники смогут изучать отечественную и зарубежную фантастику. Например, в пятом классе в программу добавили повесть Кира Булычева «Девочка, с которой ничего не случится». В программе подчёркивается важность литературы как предмета для интеллектуального развития детей.

А ещё - Всероссийская проверочная работа - официальное мероприятие по «оценке качества», утверждённое постановлением Правительства. В 1-3 и 11 классах ВПР проводиться не будут. В 4-м - не более трех в год, в 5-10-х - не более четырех. Отменено ВПР по иностранным языкам.

Кстати, с 1 сентября 2024 года школьникам запрещено пользоваться телефонами во время уроков. Под запрет попадут и умные часы, если там есть сим-карта.

При этом пользоваться телефонами можно будет в экстренных случаях — если есть угроза здоровью или жизни ученика и сотрудника школы. Не запрещено также пользоваться гаджетами на переменах.

Запрет не коснётся компьютеров, которыми пользуются в рамках школьных уроков.

Расписание каникул:

Осенние каникулы продлятся 8 дней — с 28 октября по 4 ноября 2024 года.

Зимние каникулы будут длиться 14 дней — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Весной каникулы продлятся 8 дней — с 24 по 31 марта 2025 года.

Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.