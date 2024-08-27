Выполнить нормативы ГТО приглашают жителей столицы Камчатки

Жителей Петропавловска-Камчатского приглашают выполнить нормативы ГТО. Мероприятие проведет петропавловский Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За время проведения фестиваля жители города смогут выполнить большую часть нормативов комплекса ГТО.

5, 12, 19, 26 сентября участники от шести лет и старше могут выполнить нормативы по общей физической подготовке. День открытых дверей пройдет с 13:00 до 16:00 в Центре тестирования на базе Спортивной школы № 5 по адресу: улица Курильская, дом 1, офис 2.

2, 4, 9, 11, 30 сентября спортсменов-любителей ждут с 13:00 на территории спортивного парка «Спартак» для выполнения нормативов по лёгкой атлетике.

13, 20, 27 сентября на стадионе имени Виталия Фатьянова с 13:00 часов пройдет сдача норматива «Кросс по пересеченной местности, метание мяча и спортивного снаряда».

17 сентября с 12:30 в бассейне КГАУ СШОР по плаванию по адресу: проспект Победы, 6, можно выполнить нормативы «Плавание 25/50 м».

24 сентября на Командорской, 3 с 13:00 проведут зачет по стрельбе из пневматической винтовки.

Записаться на тестирование можно по телефону: +7 (4152) 212–025.

В зависимости от погодных условий мероприятие может быть отменено или перенесено на другой день. Данная информация будет публиковаться заблаговременно. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это комплексная система, направленная на повышение уровня физической подготовки населения.

Напомним, что наличие знака отличия ГТО даёт абитуриентам дополнительные баллы при поступлении.