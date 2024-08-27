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Рыбопромышленники Камчатки освоили 67 процентов объёма возможного вылова

16:45
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Рыбопромышленники Камчатки освоили 67 процентов объёма возможного вылова

В Камчатском крае рассказали о ходе лососёвой путины. По состоянию на 25 августа, вылов составляет 123 668 тонн (неделя +3 071 тонна), освоение – 67,1 % объёма возможного вылова в 184 179 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 3 939 тонн (в 2022 году - 127 607 тонн).

В рамках промышленного рыболовства добыто 120 527 тонн. Промысел осуществляется на Восточном и Западном побережьях Камчатки. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

В Западно-Беринговоморской зоне (в границах Камчатского края) добыто 137 тонн (в 2022 году – 303 тонны), в том числе 119 тонн нерки, 9 тонн горбуши, 7 тонн кеты и 2 тонны кижуча.

В Карагинской подзоне поймали 42 585 тонн (в 2022 году – 43 084 тонны). Основу уловов составляет горбуша – 37 156 тонн. Также добыто 3 801 тонна кеты, 1 526 тонн нерки, 74 тонны кижуча и 28 тонн чавычи.

В Петропавловско-Командорской подзоне выловили 4 708 тонн (в 2022 году – 17 651 тонну). Основная доля вылова приходится на нерку, вылов которой составляет 2 075 тонн. Также добыто 1 235 тонн кижуча, 835 тонн кеты, 362 тонны горбуши и 199 тонн чавычи.

В Западно-Камчатской подзоне добыли 25 253 тонны (в 2022 году – 25 226 тонн), в том числе 17 887 тонн горбуши, 4 189 тонн кеты, 2 267 тонн нерки и 905 тонн кижуча.

В Камчатско-Курильской подзоне поймали 47 844 тонны (в 2022 году – 37 671 тонна). Основу уловов составляет нерка – 26 632 тонны. Также добыто 17 044 тонны горбуши, 3 495 тонн кеты и 673 тонны кижуча.

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