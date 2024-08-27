Губернатор Солодов высоко оценил уровень организации соревнований по мотоспорту «Кубок Содружества»

Глава Камчатского края Владимир Солодов дал высокую оценку организации международных соревнований по мотоспорту «Кубок Содружества», которые прошли в воскресенье, 25 августа, в мотопарке «Камчатка». Глава региона акцентировал внимание на уровень подготовки спортивных мероприятий, вовлечение граждан в них, а также на развитие спортивной инфраструктуры в будущем.

Кубок Содружества в воскресенье посетили около 19 тысяч зрителей. Участниками стали представители 18 стран мира. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Соревнования по мотоспорту прошли на высоком уровне благодаря тому, что во взаимодействии с партнёрами и инвесторами мотопарка, удалось не только спортивную спортивную составляющую обеспечить, но и праздничную, причём в течение всего дня. Необходимо, чтобы и другие спортивные мероприятия приходили к такому стандарту – я говорю об удобстве для зрителей, доставке на площадку, чистоте, культурной программе. Прошу министерство спорта Камчатского края проанализировать, какие события мы можем сделать значимыми и привлекательными для горожан, чтобы обеспечить максимальное вовлечение. Также нужно определить, как будет развиваться спортивная инфраструктура, где проводятся массовые мероприятия. Это такие объекты как стадион “Спартак”, биатлонный комплекс имени Фатьянова, территория лыжни здоровья, прилегающих площадок и других спортивных локаций. Это мы должны проработать как приоритет», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По информации министерства спорта Камчатского края, в сентябре 2024 года ожидается три крупных спортивных мероприятия.

Так, 7-8 сентября состоится трейл-раннинг на вулкане Горелом. Участникам будут доступны четыре дистанции: до 1,5 километра – дети, 12 километров, 32 километра, 63 километра. Слоты по выбору можно приобрести на сайте myrace.info.

«21 сентября мы отмечаем Всероссийский день бега, в этот день объединятся два беговых события – Кросс наций и новый для Камчатки трейл-марафон. Первое мероприятие с дистанциями от 400 метров до 12 километров соберёт детскую и начинающую аудиторию. Второй забег с дистанциями Т20 и Т40+ километров будет интересен опытным бегунам и беговым туристам. Участникам на выбор предлагаются дистанции: 4 километра, 6 километров, 8 километров и 12 километров. “Тихоокеанский забег” - первый трейловый марафон, совместит две точки самых посещаемых мест Камчатки: Халактырский пляж и биатлонный комплекс Фатьянова. Регистрация и слоты уже доступны на сайте 41time.ru», - сообщил министр спорта Камчатского края Александр Бондаренко.

Министр добавил, что 20-23 сентября на Камчатке состоятся Всероссийские соревнования по самбо «Кубок 5-морей на призы Росрыболовства». Соревнования проводятся среди юношей 12-14 лет. Ожидается участие около 180 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации. Кубок уже прошел в Архангельской, Калининградской областях и Приморском крае, а финал соревнований состоится осенью в Москве.

Фоторепортаж Виктора Гуменюка с площадки соревнований по мотоспорту «Кубок Содружества» здесь.