Деловая программа ВЭФ 2024: Дипломатия. Технологии. Транспорт. Финансы. Туризм. Образование

Территория кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября станет площадкой проведения ВЭФ-2024. На официальном сайте была опубликована полная деловая программа форума с именами приглашенных на него спикеров.

«Главной темой Восточного экономического форума каждый год выбирается то, что наиболее актуально для текущей мировой повестки. К сожалению, текущая международная обстановка характеризуется увеличением напряжения, недоверия, разрушением сложившихся экономических и культурных связей. Тем не менее, если говорить об окружении Дальнего Востока, о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то подавляющее большинство стран стремятся продолжать и развивать сотрудничество с Россией. Восточный экономический форум – один из эффективных инструментов этого развития. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ», — рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Главная тема ВЭФ в этом году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».Запланирована работа площадок семи тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

«Российский Дальний Восток – уникальный регион, открывающий широкие возможности для развития и самореализации. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этой территории, требуется особый подход. Выработка таких эксклюзивных инструментов является одной из главных целей Восточного экономического форума. В рамках деловой программы участники обсудят пути развития ДФО до 2030 года с учетом национальных целей развития, которые обозначил Президент России. В частности, будут подниматься такие вопросы, как народосбережение, цифровая трансформация и технологическое лидерство, создание комфортной и безопасной среды для жизни и многие другие темы. Высокий уровень международного представительства на Форуме расширит многостороннее и глубокое обсуждение актуальных вызовов, а также будет способствовать развитию многовекторного диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

На площадке для обсуждения темы «Новые контуры международного сотрудничества» эксперты поговорят о расширении роли объединения БРИКС в контексте мировой стабильности, о вопросах привлечения в Россию высококвалифицированных кадров, о цифровой экономике, рынке туристических услуг, адаптации к изменению климата.

В обсуждении примут участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в России Винай Кумар, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, генеральный директор «Эн+» Владимир Колмогоров, генеральный директор China Logistics Group Ляо Цзяшэн, а также генеральный секретарь Международной ассоциации цифровых экономик (IDEA) Амор Макланг.

В программе «Технологии независимости» состоятся дискуссии о перспективах аддитивных технологий и робототехники, цифровой безопасности, судостроения, кооперации в сфере промышленности и финансировании «современной энергетики».

В обсуждениях примут участие основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, председатель Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Вячеслав Спиров, председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

Ключевые темы блока «Финансовая система ценностей» – аспекты совершенствования механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, стимулирование роста средних компаний и предприятий сегмента МСП+, особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР и достижение углеродной нейтральности.

Экспертами на сессиях выступят руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель правления «МСП Банк» Иван Подберезняк и председатель Индийского международного арбитражного центра Хемант Гупта.

Тема «Россия Дальневосточная» посвящается реализации государственных программ поддержки и преференциальным режимам в регионах ДФО. Участники поговорят о перспективах развития туризма, малого бизнеса, сельского хозяйства и других сфер.

Спикеры на этой площадке: Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, генеральный директор ПАО «Полюс» Алексей Востоков.

На сессиях тематического блока «Люди, образование и патриотизм» разговор пойдёт об инвестициях в науку, высшее образование, здравоохранение и демографическую политику России.

В этих мероприятиях примут участие Министр просвещения России Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, генеральный директор Международного центра компетенций Цзюньтао Ван, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец и ректор Ляонинского университета Юй Мяоцзе.

В мероприятиях трека «Транспорт и логистика: новые маршруты» эксперты рассмотрят перераспределение логистических потоков, новые цифровые решения в отрасли, развитие Северного морского пути и дальневосточной авиации.

Участники сессий – заместитель Министра транспорта России Дмитрий Баканов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Участники дискуссий направления «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» обсудят точки роста строительной отрасли, комплексное формирование облика городов, инновации в землепользовании и реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

В числе спикеров – генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов, основатель Beijing Hengce Investment Consulting Co. Цзянь Лянь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В программу Восточного экономического форума – 2024 также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН. Кроме того, в стартовый день ВЭФ состоится второй Международный форум «День сокола».

Также пройдут: Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и молодежная программа Дня будущего.

Регионы Дальнего Востока 3–8 сентября по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока».

Титульные партнеры ВЭФ – ВЭБ.РФ и ГК Бамтоннельстрой-Мост. Генеральный спонсор – Банк ВТБ (ПАО). Генеральные партнеры – ПАО «Газпром», Группа компаний «Дело», ГК Нацпроектстрой, ПАО «РусГидро». Официальный автомобиль Форума – HONGQI. Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный Авиаперевозчик Форума – ПАО «Аэрофлот».