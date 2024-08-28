Если ОН - агрессор

Борьба с домашним насилием — одна из самых сложных тем. Больше всего от него страдают женщины и дети. Жестокие побои и изощренные издевательства мужей над своими женами можно сравнить с тюремными пытками, когда человек не может сбежать или получить помощь. Жертвы домашнего насилия теряют самодостаточность, независимость, психическое и физическое здоровье, лишаются жизни.

Первое, что нужно решить, если женщина бежит от семейных издевательств, — вопрос «Куда?». Деньги на гостиницу или хостел есть далеко не у всех, тем более — если на руках дети. Есть ответ - кризисный центр.

Кризисные центры для женщин в России существуют уже не первое десятилетие. В одних есть возможность проживания, в других помогают юридическими и психологическими консультациями.

Помощь рядом

На базе Камчатского центра социальной помощи «Семья» в Петропавловске-Камчатском тоже работает кризисная служба. Она создана для женщин с детьми, которые были вынуждены уйти из семьи по разным причинам, и в том числе из-за физического насилия и отсутствия места жительства.

«Кризисный центр – это служба, куда может обратиться любая женщина, попавшая в трудную жизненную ситуацию или оказавшаяся в социально-опасном положении, испытав жестокое к себе обращение. Здесь могут предоставить ей место проживания, также она получит юридическую, психологическую, социальную помощь. Женщина здесь получит комплексную защиту. Когда она попадает сюда, мы прописываем вместе с ней план работы и ведём на протяжении всего времени, пока она сама не встанет на ноги. Когда всё у женщины получается, мы видим, как она окрыляется, она понимает, что ей помогли, что государство стоит на её защите», - сказала директор социального центра помощи семье и детям «Семья» Ольга Денисюк.

После того, как женщина начинает жить самостоятельной жизнью, специалисты центра продолжают её сопровождение. Если всё налаживается в жизни подопечной, то она снимается с такой «опеки».

«У меня трое детей. Так получилось, что меня обманули, и мы с детьми оказались на улице. Друзей и родственников на Камчатке у меня нет, я приехала на полуостров из другого региона. В центре мне очень помогли в тот момент, когда казалось, что надежды нет ни на что. Я очень рада, что попала в руки к таким отзывчивым людям. Вместе со мной в центре проживает четыре семьи. У нас есть график дежурств и приготовления еды. Благодаря сотрудникам, которые взяли меня к себе на сопровождение, я верю, что всё, что не делается – к лучшему. Теперь я верю в себя и в свои силы, буду идти вперёд», - поделилась подопечная кризисного центра Елена.

Женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в кризисную службу по телефону 8 (4152) 42-71-50.

Очень важно понять: это не прекратится. Он не изменится. Не станет белым и пушистым. Хуже станет, а лучше нет. Важно осознать, что рано или поздно в этих домашних битвах он может тебя покалечить или вообще убить. Это реальность, а не больная фантазия.

Как выйти из ситуации домашнего насилия

Первое и главное, о чем стоит помнить жертвам домашнего насилия — это их собственная жизнь и здоровье.

1. Собрать и спрятать в надёжном месте (например, у родственников или друзей) необходимые документы и вещи — на случай, если придётся экстренно покинуть квартиру. В этот список входят паспорт, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, ключи от дома, рецепты на лекарства, вещи первой необходимости, минимальный набор одежды и деньги.

2. Записать адреса и контакты ближайшего травмпункта, отдела полиции, организаций, оказывающих помощь в ситуации насилия, в том числе кризисных центров .

3. Не скрывать ситуацию насилия. Соседи, которым доверяет жертва домашнего насилия, должны знать, что происходит в семье, где есть агрессор. Их следует попросить вызвать полицию в случае, если они услышат шум и крики о помощи из квартиры. Рекомендуется находиться на связи с близкими людьми.

4. Подумать, где можно остановиться в экстренном случае — желательно, чтобы этот адрес был незнаком агрессору. Если дома опасно, то лучше постараться скорее покинуть квартиру и найти временное жилье. Остановиться можно у родственников и знакомых, в кризисных центрах, социальных гостиницах или в съемном жилье.