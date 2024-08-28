Чемпионат Камчатки по летнему биатлону стартует 29 августа

На Камчатке с 29 августа по 1 сентября 2024 года Чемпионат и Первенство Камчатского края по летнему биатлону. Соревнования проведут на биатлонном комплексе имени Фатьянова.

Программа:

Первенство Камчатского края по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет (пневматика), 2010-2011 гг.р.

29 августа, дисциплина роллеры-гонка

09:50 - парад-открытие

10:00 - пристрелка (юноши)

10:45 - старт (юноши)

11:30 - пристрелка (девушки)

12:45 - старт (девушки)

30 августа, дисциплина кросс-спринт

10:00 - пристрелка (юноши)

10:45 - старт (юноши)

11:30 - пристрелка (девушки)

12:45 - старт (девушки)

13:30 - награждение по итогам 2 дней соревнований

Чемпионат и Первенство Камчатского края по биатлону, 2009 г.р. и старше

31 августа, дисциплина роллеры-гонка

09:50 - парад-открытие

10:00 - пристрелка

11:00 - старт

01 сентября, дисциплина кросс-спринт

10:00 - пристрелка

11:00 - старт

Награждение по итогам 2 дней соревнований

Соревнование является отборочным для формирования команд-участников Первенств России по летнему биатлону. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта. Там добавили, что на время соревнований стадион и трассы биатлонного комплекса имени Фатьянова закроют для посещения в целях соблюдения техники безопасности.