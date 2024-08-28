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14 новых автобусов выйдут на линию на Камчатке

16:30
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14 новых автобусов выйдут на линию на Камчатке

На Камчатку поступили 14 новых автобусов. Общественный транспорт российского производства закупили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«При участии специального казначейского кредита были закуплены десять автобусов для Петропавловск-Камчатского городского округа, два автобуса для Елизовского района и два автобуса которые используются в сообщении между Мильковским и Быстринским районами. Рейс соединяет посёлок Эссо с селом Мильково. Автобусы поступили в распоряжение автобусного парка в Петропавловске-Камчатском и сегодня уже используются на линиях, они соответствуют всем современным требованиям и обеспечивают полную безопасность при перевозке пассажиров», - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Александр Сафонов.

Новый транспорте рассчитан на все категории пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. В салоне предусмотрена зона для инвалидной коляски с возможностью её крепления при движении автобуса, откидная платформа для подъёма и спуска детской коляски. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Транспорт нового поколения работает на природном газе, а это экологично для природы. Новые автобусы полностью соответствуют нормам безопасности. Они оборудованы видеокамерами, бескондукторной системой оплаты проезда, а также мониторингом состояния водителя и климатическим контролем салона.

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