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  4. «Пугливый» автолюбитель получил приговор за сбитого пешехода — миллион рублей штрафа и пять лет колонии

«Пугливый» автолюбитель получил приговор за сбитого пешехода — миллион рублей штрафа и пять лет колонии

16:40
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«Пугливый» автолюбитель получил приговор за сбитого пешехода — миллион рублей штрафа и пять лет колонии

Городской суд краевой столицы Камчатки вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД.

«В декабре 2023 года фигурант совершал поездки по улицам краевой столицы. При движении по улице Тушканова, имея объективную возможность избежать ДТП, совершил наезд на 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая получила сочетанную травму тела, многочисленные переломы», — напомнили обстоятельства происшествия в прокуратуре.

44-летний виновник ДТП не оказал помощи пострадавшей и уехал с места происшествия. На следствии он рассказал, что испугался ответственности.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии – поселении. По иску потерпевшей он будет обязан выплатить один миллион рублей в счет компенсации морального вреда.

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