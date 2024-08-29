Утром на Камчатке зафиксирован подъем пепла с вулкана Шивелуч

Утром 29 августа зафиксирован подъем пепла ветром с вулкана Шивелуч на высоту 2,5 км, сообщили в краевом управлении МЧС.

«Угроза выпадения вулканического пепла в посёлке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово. В настоящий момент выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано», – добавили в ведомстве.

Как стало известно информагентству «Камчатка», туристических групп в районе вулкана Шивелуч нет.

В случае необходимости по вопросам получения средств индивидуальной защиты следует обращаться в администрации населенных пунктов.