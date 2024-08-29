Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. Утром на Камчатке зафиксирован подъем пепла с вулкана Шивелуч

Утром на Камчатке зафиксирован подъем пепла с вулкана Шивелуч

10:10
39
Утром на Камчатке зафиксирован подъем пепла с вулкана Шивелуч

Утром 29 августа зафиксирован подъем пепла ветром с вулкана Шивелуч на высоту 2,5 км, сообщили в краевом управлении МЧС.

«Угроза выпадения вулканического пепла в посёлке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово. В настоящий момент выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано», – добавили в ведомстве.

Как стало известно информагентству «Камчатка», туристических групп в районе вулкана Шивелуч нет.

В случае необходимости по вопросам получения средств индивидуальной защиты следует обращаться в администрации населенных пунктов.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Подъем пепла со склона вулкана Шивелуч зафиксировали на Камчатке
Вулкан Шивелуч извергается на Камчатке — гром, молнии и тучи пепла
Подъём уровня воды в реке Большая Воровская ожидают в ближайшие два дня — МЧС Камчатки
Любителям активного отдыха на Камчатке подарят памятные наклейки за фото на вулкане
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.