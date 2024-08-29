«Британский агент Дэвидсон» обманул жительницу Камчатского края

Жительницу Камчатского края обманул «британский агент Дэвидсон». В прокуратуре Петропавловска-Камчатского признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, злоумышленник позвонил женщине, представился агентом Дэвидсоном из «британского дипломатического подразделения и верховного комитета по складской логистике», сообщил, что в посылке, которую она ждет от одного из зарубежных интернет-сайтов обнаружена крупная сумма валюты и для решения проблем с контролирующими органами ей необходимо перевести денежные средства, что она и сделала.

«Затем мошенник начал запугивать жертву, сказал, что теперь ей необходимо проследовать в британский суд для рассмотрения дела в отношении неё, так как перевозка валюты является преступлением и, если она не хочет в тюрьму, необходимо вновь осуществить перевод денег», - рассказала ИА «Камчатка» старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

На протяжении нескольких дней потерпевшая переводила под различными предлогами деньги на банковские счета, указанные мошенником. Общий материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей, дополнила представитель прокуратуры. Она отметила, что пострадавшая заказывала себе вещи и обувь на общую сумму 30 тысяч рублей.

Прокуратура региона напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в общении с незнакомцами по телефону. Если звонивший под любым предлогом интересуется вашими деньгами, просит какое-либо вознаграждение, переводы – обезопасьте себя – прекратите разговор.