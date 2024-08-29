Сергей Перминов, являющийся сенатором Российской Федерации от Ленинградской области, рассказал о предварительных итогах визита главы Международного агентства по атомной энергии и высказал свое мнение относительно того, смогут ли эксперты из организации остановить действия киевского режима, направленные на разрушение атомного объекта.

«Киевский режим пытается максимально повысить ставки. Регулярные атаки на Запорожскую и Курскую АЭС являются не чем иным, как провокациями, наглядно демонстрирующими степень неадекватности украинских властей. В своих действиях они руководствуются только логикой разрушения, невзирая на последствия», — сказал Сергей Перминов.

По мнению Сергея Перминова, контакты России с МАГАТЭ по ситуации вокруг Курской АЭС призваны почеркнуть опасность, исходящую от преднамеренных действий Киева. По его словам, они нарушают принципы, в защиту которых выступает агентство, а западные политики и эксперты должны постоянно помнить о доле их ответственности за украинские атаки на ядерные объекты.

«Публичная реакция организации вряд ли будет решительной. Но, направив приглашение, Россия в очередной раз продемонстрировала свою открытость и надежность как партнера, с которым можно и нужно вести дела. Не желая влиять на Киев, Запад разрушает фундамент ядерной безопасности, который обеспечивает стабильность во всем мире», — добавил сенатор.

Напомним, 27 августа генеральный директор МАГАТЭ сообщил о том, что его визит на Курскую АЭС был связан с риском военных действий и возможностью возникновения ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал совместно с российскими коллегами рассмотреть вопрос о предотвращении ядерной катастрофы в Курской области.