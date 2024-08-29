Спортсмены с Камчатки успешно выступили на Международных соревнованиях по судомоделизму

Камчатские спортсмены успешно выступили на Международных соревнованиях по судомодельному спорту «Чемпионат Евразии». Соревнования проходили во Владивостоке с 15 по 22 августа. В них участвовали 107 судомоделистов из семи стран: России, Китайской Народной Республики, Казахстана, Беларуси, Иордании, Йемена, Палестины. Участники соревнований представили скоростные радиоуправляемые, радиоуправляемые копийные, скоростные кордовые, стендовые модели.

«Спортсмены с Камчатки в составе сборной России достойно представили родной край. В категории «мужчины» Дмитрий Дмитриев завоевал золотую и бронзовую медали. Среди юношей до 19 лет Кирилл Киселёв завоевал в трёх категориях золотую, серебряную и бронзовую медали», - сообщили ИА «Камчатка» в министерстве спорта Камчатского края.

Поздравляем спортсменов и тренеров!