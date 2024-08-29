Приложение 2ГИС теперь позволяет следить за передвижением автобусов в Петропавловске

В Камчатском крае приложение 2ГИС теперь показывает, где находятся автобусы в режиме реального времени. Об этом сообщает Telegram-канал краевого Минтранса.

Электронный справочник позволяет: заранее посмотреть, где нужный автобус; быстро найти альтернативу маршруту, который только что уехал; дождаться транспорта, который довезёт без пересадок.

«Пассажирские автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чём ехать. Другой вариант - ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые на линии в данный момент. Это поможет решить, когда выходить на остановку», - рассказали ИА «Камчатка» в Минтрансе Камчатского края.

Там добавили, что функция отслеживания работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету. Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется довольно оперативно. Если автобус задержался в пути или сошёл с маршрута по какой-либо причине, изменения сразу отобразятся в приложении.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», жителей Петропавловска призвали переустановить приложение Go2Bus, так как старая версия программного продукта перестала функционировать.