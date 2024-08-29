Восемнадцать вопросов в повестке: Сессия Городской Думы ПКГО была результативной

На повестку дня были вынесены 11 основных и 7 дополнительных вопросов. В работе приняли участие Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин, представители администрации, Контрольно-счётной палаты и прокуратуры краевой столицы.

В частности, депутаты приняли решение о внесении изменений в Решение «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», приняли отчёт деятельности Главы и администрации города за 2023 год,

В своём отчёте Константин Брызгин затронул сферы образования, кадрового обеспечения, культуры, спорта, молодёжной политики, жилищно-коммунального хозяйства, работу с общественными организациями, муниципального имущества и другие не менее важные темы. Отчёт Главы включал в себя краткую характеристику общих тенденций социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа и обоснование достигнутых значений показателей, характеризующих социально-экономическое развитие городского округа за 2023 год, информацию о деятельности Главы и деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий.

Помимо этого, председатель Городской Думы Андрей Лиманов также выступил с ежегодным отчётом о деятельности Городской Думы за 2023 год.

Рассмотрели и приняли вопрос об изменениях в порядке и условиях награждения премией «Признание». Установили вручение премии не реже 1 раза в 3 года, начиная с 2022 года. Поскольку предыдущими правилами было установлено награждение 1 раз в 2 года по 12 номинациям, то трёхлетний период предполагает большую информативность при определении номинантов.

Важным в ходе сессии стало решение о награждении почётным знаком «За заслуги перед городом» Сергея Ивановича Вахрина, который в течение многих лет занимается литературным трудом и большой просветительской деятельностью, восстанавливая и пропагандируя историю Камчатки, ее героические и трудовые страницы, исследуя происхождение камчадальских фамилий. В настоящее время Сергей Иванович - один из самых продуктивных литераторов Камчатки. Талант писателя был высоко оценен Союзом писателей России. Он был награжден золотой медалью Союза писателей России «Василий Шукшин».

Пополнится список Почётных граждан города Петропавловска-Камчатского – звания присвоены Андрею Борисовичу Иванову, директору краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Камчатского края» и Антону Петровичу Сильницкому, Петропавловскому уездному начальнику в 1903-1904 гг., посмертно.

Андрей Борисович Иванов по сей день вносит значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе и в Камчатском крае. В течение многих лет он работал тренером по карате Киокусинкай. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. Особой заслугой Андрея Борисовича является не только приобщение молодого поколения к физической культуре и спорту, но и воспитание молодежи в духе патриотизма и готовности к защите Родины, уважения к людям, прославившим Камчатку своим трудом, достижениями в спорте.

Антон Петрович Сильницкий родился в семье священника. Служил офицером в Русской императорской армии в течение 12 лет. В 1896 году уволился с военной службы и стал чиновником канцелярии Приамурского генерал-губернаторства. В 1903 году был назначен Петропавловским уездным начальником. В период своей деятельности на посту Петропавловского уездного начальника проявил себя энергичным администратором. Принял эффективные меры против произвола и преступной деятельности некоторых чиновников, купечества и промышленников, упорядочил работу пушного аукциона, чем пополнил бюджет Петропавловского уезда, обеспечил справедливую оплату труда камчатских охотников-промысловиков.

«Сегодня мы рассмотрели важные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения нашего города. В первую очередь, об изменениях в бюджет – это необходимая процедура, постоянно вносятся корректировки. Во- вторых, депутаты заслушали отчёт Главы, смогли задать все интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы, которыми мы можем оперировать в диалоге с нашими избирателями. Я в свою очередь также отчитался о деятельности депутатского корпуса – это мониторинги в рамках мастер-плана, выездные совещания по реализации национальных проектов, о наказах избирателей, об обращениях граждан. Хочется отметить, что работа на постоянной основе велась в команде с администрацией. Также был рассмотрен ряд рабочих вопросов, касающихся наружной рекламы, муниципального имущества, изменений в устав. На мой взгляд, сессия прошла очень продуктивно», — прокомментировал ход 23-й сессии председатель Городской Думы Андрей Лиманов.

Добавим, что ознакомиться с решениями состоявшейся сессии Городской Думы ПКГО и материалами по основным вопросам в ближайшее время можно будет по ссылке: https://duma.pkgo.ru/deyatelnost/resheniya-dumy/perechen-resheniy-gorodskoy-dumy-7-go-sozyva-2022-20