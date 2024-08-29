Камчатские пожарные выясняют причину возгорания в здании пиццерии

В Петропавловске-Камчатском пожарные инспекторы выясняют причину возгорания в административном двухэтажном здании. Сообщение о пожаре на улице 50 лет Октября, 14/3 поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы сегодня, 29 августа, в 6:55.

На место вызова прибыли боевые расчёты первой, третьей и специализированной пожарно-спасательных частей, а также одной из воинских частей — всего 26 человек на пяти автоцистернах. Для минимизации распространения дыма огнеборцы около полутора часов производили дымоудаление. В 8:00 возгорание было локализовано, в 8:35 — полностью ликвидировано.

В результате пожара в офисном помещении на втором этаже повреждены предметы мебели (шкафы, столы, стулья), электрооборудование, компьютер, принтеры и вещи на общей площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ИА «Камчатка», на первом этаже здания на улице 50 лет Октября, 14/3 у городского фонтана расположена пиццерия. В приложении компании-владельца, нашему корреспонденту ответили, что сегодня кафе временно закрыто.