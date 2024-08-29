Первые выпускники медицинского предуниверсария имени Сеченова на Камчатке, стали студентами крупнейших медицинских вузов страны

Уже можно говорить об успехах ребят, которые выпустились в 2024 году. Они показали высокий уровень подготовки при сдаче ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку. Средний балл учащихся предуниверсария был значительно выше, чем по России. Конечно же, это позволило камчатским выпускникам поступить в крупнейшие медицинские вузы.

«Верю, что камчатские ребята - студенты медицинских вузов, станут настоящими профессионалами и обязательно вернутся на Камчатку. Самое главное, желание связать свою жизнь с медициной у нашей молодежи есть, что вселяет большой оптимизм и дает надежду на получение классных специалистов», — поделилась своими эмоциями Ирина Унтилова на страницах своего телеграм-канала.

Получить серьезную подготовку для поступления у ребят появилась благодаря Ирине Яровой. Вице-спикер Госдумы ранее договорилась о взаимодействии региона с Сеченовским университетом, для того, чтобы школьники могли углубленно заниматься изучением предметов, необходимых для поступления, готовиться к врачебной профессии.

Помощь в образовательном процессе учащимся предуниверсария оказывают камчатское отделение Красного Креста, Роспотребнадзор Камчатского края, Камчатский государственный технический университет.

Для школьников приобретено специализированное оборудование, проводятся экскурсии в крупные лечебные учреждения края, предоставлена возможность получения специальности «лаборант химического анализа», углубленно изучаются профильные предметы.

В новом учебном году возможность стать учениками предуниверсария на базе школы № 33 появилась у школьников с 8-го класса. Всего в профильных группах с 8-го по 11-й класс будут учиться 66 человек. Поступление возможно по итогам специального тестирования, рекомендованного Сеченовским университетом.