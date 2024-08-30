В Вилючинске в следующем году будут отремонтированы три участка дорог

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов посетил с рабочим визитом Вилючинск, где осмотрел два участка дорог, которые находятся в ненормативном состоянии, и обсудил с представителями администрации планы работ на следующий год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В 2025 году будут доведены федеральные средства для ремонта дорог в жилом районе Рыбачий, сейчас главная задача сформировать план, чтобы синхронизировать дорожные и коммунальные работы. В следующем году в фокусе внимания Рыбачий, планируем привести улично-дорожную сеть и межквартальные проезды в нормативное состояние посредством региональной программы текущего ремонта, а также нацпроектов “Безопасные качественные дороги” и “Жилье и городская среда”. В 2026 году приведем в нормативное состояние дороги в жилом районе Приморский», – сказал Миронов.

Так, в 2025 году в рамках нацпроекта приведут в порядок две улицы в жилом районе Рыбачий – 50 лет ВЛКСМ, Крашенинникова и Гусарова.

Также в ходе объезда жилого района Рыбачий осмотрели внутриквартальные проезды отремонтированные в этом году в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» у дома №13 по улице Вилкова и проезда между домами № 28 и № 30 микрорайона Центральный. Там было устроено дорожное полотно, бордюры, тротуары и ливневая канализация.

«По этим улицам было много обращений граждан. По поручению губернатора, совместно с администрацией городского округа и управляющими компаниями были полностью приведены в порядок эти внутриквартальные проезды», - добавил Сергей Миронов.

Ремонт дорог осуществляется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благоустройство общественных и дворовых территорий проводится благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках благоустройства ведутся работы по асфальтированию, устройству парковочных зон, установка детских и спортивных площадок, а также лавочек и урн. Он был инициирован президентом Владимиром Путиным и поддержан правительством Камчатского края.