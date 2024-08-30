Итоги Первенства по летнему биатлону подвели в Петропавловске

На Камчатке подвели итоги первого дня краевого Первенства по летнему биатлону. Соревнования состоялись накануне, 29 августа, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

В соревнованиях приняли участие 22 сильнейших спортсмена в возрасте от 13 до 14 лет. Они представляли Петропавловск-Камчатский, город Елизово и село Эссо. Юноши и девушки боролись за призовые места в дисциплине роллеры-гонка с использованием пневматического оружия. За каждый штраф на огневом рубеже спортсменам прибавляется штрафное время - 30 секунд. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Итоги первого дня соревнований:

Юноши 13-14 лет

1 место - Виктор Федореев, Петропавловск-Камчатский;

2 место - Максим Зборенко, Эссо;

3 место - Александр Буря, Эссо.

Девушки 13-14 лет

1 место - Полина Мануйло, Петропавловск-Камчатский;

2 место - Дарья Кулешова, Петропавловск-Камчатский;

3 место - Елизавета Мизинина, Петропавловск-Камчатский.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», сегодня, 30 августа, спортсмены выйдут на старт в дисциплине кросс-спринт.

10:00 пристрелка (юноши);

10:45 старт (юноши);

11:30 пристрелка (девушки);

12:10 старт (девушки);

13:00 награждение по итогам двух дней соревнований.

Фото здесь.