Фонд капремонта. Горячая пора.

Лето на Камчатке подходит к концу и у Фонда капитального ремонта начинается самый напряжённый период. До начала отопительного сезона нужно завершить все работы по ремонту плоских кровель и систем теплоснабжения. Системы должны быть опрессованы и готовы к безаварийной работе в осенне-зимний период.

О промежуточных итогах работы Фонда капитального ремонта газете "Камчатский край" рассказала генеральный директор Анастасия Макарова.

- Анастасия Петровна, какие результаты по капитальному ремонту уже можно озвучить?

- На 2024 год у нас запланировано 138 работ в 98 многоквартирных домах. Из них завершено 64 работы в 44 домах. Основной объем работ будет выполнен в сентябре.

Но особенно хочется отметить, что мы уже заключили 37 договоров на 120 видов работ, которые планировали начать лишь в 2025 году, из них на 89 объектах подрядчики к работам уже приступили, а пять видов работ в трёх многоквартирных домах уже приняла приёмочная комиссия. Близится к завершению (готовность более 75%) 26 работ в 16 домах. То есть мы идём с опережением графика.

- Фонд капитального ремонта работает не только в Петропавловске, но и в отдалённых посёлках края. Есть сданные объекты?

- Фонд капитального ремонта ведет работы по всему Камчатскому краю. Буквально на днях в селе Тымлат Карагинского района завершился капитальный ремонт фасада в доме по улице Комарова, 14.

Многоквартирный жилой дом был построен в 1987 году. В региональную программу вошел в 2014 году. За это время здесь ужебыл проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения, полностью заменили крышу. В этом году в доме сделали фасад. В стадии завершения - капитальный ремонт канализации.

Проведённый комплекс работ, направлен на повышение теплотехнических характеристик и эстетики дома.

- С какими трудностями сталкиваются подрядные организации при выполнении работ на северах?

- Самое сложное – это логистика. Просто «докупить» материалы в отдалённых районах невозможно. Поэтому наиболее важно здесь предпроектное обследование и выполненный специализированной организацией проект. Мы призываем собственников на данном этапе к максимальному взаимодействию, чтобы при разработке проекта уже были учтены пожелания как собственников, так и органов местного самоуправления. Необходимо понимать, что если собственники вдруг захотели что-то изменить в процессе ремонта, а подрядчик уже доставил все материалы, пересогласовать это невозможно. Поэтому мы всегда обращаем внимание, что собственникам необходимо занять активную позицию, участвовать в общих собраниях, выбрать ответственного, кто будет на протяжении всего капитального ремонта вовлечён в сам процесс, а также по окончании работ примет участие в составе приёмочной комиссии.

- От чего зависит своевременность и качество выполнения работ?

Своевременность и качество поведения работ зависит от участия в процессе ремонта всех заинтересованных сторон: это управляющая компания, собственники, Фонд и подрядная организация. Самая острая проблема — это обеспечение доступа к общедомовому имуществу, будь то сараи в подвальных помещениях, где проходят коммуникации, или стояки непосредственно в квартирах собственников. Иногда мы сталкиваемся со сложной ситуацией – владельцы помещений не допускают рабочих в свои квартиры. В свою очередь, мы на постоянной основе проводим большую разъяснительную работу и объясняем собственникам, что обеспечение максимального доступа к общему имуществу, гарантирует, что система будет безотказно работать в течение многих лет. Если мы вместе стремимся к единой цели, то мы её и выполняем на 100 %.

- Анастасия Петровна, с сентября 2024 года в силу вступят изменения налогового кодекса и коснутся они, в том числе, размеров пошлин на иски имущественного характера, подлежащие оценке и апелляционные и кассационные жалобы. Как это отразится на собственниках?

- В большей степени это отразится на должниках. Сейчас за подачу имущественного иска до 20 000 рублей платят от 400 до 800 рублей. После того как поправки вступят в силу, минимальная госпошлина увеличится в десять раз — до 4000 рублей.

Фонд капитального ремонта тщательно следит за своевременной оплатой ежемесячных квитанций. В случае наличия задолженности, Фондом направляются иски в судебные органы, по результатам рассмотрения которых выносятся решения о взыскании с должников не только задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, но и государственной пошлины, увеличенной в 10 раз.

Так, размер пошлины в некоторых случаях может превысить размер самого долга. При этом, повышение суммы сбора не повлияет на работу Фонда с должниками. Количество исков будет только расти.

В связи с этим, мы обращаемся к гражданам с просьбой не накапливать задолженность. Теперь выплаты по иску могут существенно ударить по семейному бюджету. А если всё-таки по каким-либо причинам у Вас образовалась задолженность, Фонд капитального ремонта всегда предлагает заключить договор реструктуризации долга на максимально комфортных для каждого условиях.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы Фонда Капремонта