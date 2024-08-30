На Камчатке осудят мать за ненадлежащее воспитание дочери

В Петропавловске-Камчатском сотрудники городского следственного отдела СУ СК России по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Её обвиняют в ненадлежащем исполнении обязательств по воспитанию своей дочери (статья 156 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в период с сентября 2021 года по май 2024 года 46-летняя женщина допустила жестокое обращение в отношении своей дочери 2014 года рождения. Она применяла недопустимые способы воспитания: неоднократно оскорбляла девочку, а также попустительски относилась и поддерживала жестокие методы воспитания своего 40-летнего сожителя. Мужчина, являясь отцом ребенка, под видом осуществления мер образовательного и воспитательного характера причинял дочери физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев, а также высказывал оскорбления в её адрес.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании и ненадлежащем исполнении обязательств по воспитанию своей малолетней дочери (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ, статья 156 УК РФ).