Новое оборудование поступило в МЦР на Камчатке

На Камчатке для комплексного восстановления инвалидов и людей, находящихся на реабилитации в 2024 году в Многопрофильный центр реабилитации приобретено несколько новых тренажёров. Аналогичное оборудование приобретено и в филиал центра на Индустриальной.

«В рамках развития комплексной системы реабилитации инвалидов в 2024 году в многопрофильный центр реабилитации приобретено оборудование, необходимое для предоставления услуг по лечебной физкультуре в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе деток с особыми потребностями», - рассказала Елена Дегтярёва, директор Многопрофильного центра реабилитации.

«В наш зал лечебной физкультуры прибыли два новых тренажёра. Первый – это аппарат продолжительной пассивной, активной мобилизации тазобедренного и коленного сустава и медицинский велоэргометр. Оба тренажёра направлены на улучшение опорно-двигательных функций и на разработку нижних конечностей», - поделилась Раиса Маслихова, тренер по адаптивной физкультуре МЦР.

Мурад Мамедов - инвалид второй группы, проходит лечение по восстановлению двигательной функции на новых тренажёрах.

«Полтора года после тяжелой аварии Мурад оказался в коме и в последствии на полтора года был полностью обездвижен. После обращения за помощью в центр реабилитации к Мураду вернулась двигательная функция и речь. Сейчас Мурад активно продолжает реабилитацию в центре. Прогресс по его восстановлению не стоит на месте благодаря внимательным сотрудникам центра и в том числе благодаря современному оснащению центра», - сообщили в министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Помимо нового оборудования зал лечебной физкультуры включает в себя силовые блочные тренажёры и кардио-тренажёры: беговая дорожка с конструкцией-подвесом для лежачих больных. Благодаря конструкции с подвесом реабилитантов можно поставить, что поможет улучшить динамику ходьбы и в целом поможет им встать в вертикальное положение. Силовые-блочные тренажёры помогают реабилитантам и участникам СВО улучшить свои показатели, нарастить мышцы, вернуться в форму и продолжать защищать свою Родину. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В целом вся лечебная физкультура направлена на ощущение пациента. Мы пытаемся помочь восстановить им двигательные функции, улучшить силовые показатели, повысить их эмоциональный фон и настроение. В этом помогает лечебная гимнастика и механотерапия, а также мы практикуем музыка-терапию, что помогает реабилитантам эмоционально расслабиться во время тренировок», - отметила Раиса Маслихова.

Напоминаем, что за помощью гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, реабилитации и за дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (4152) 307-380, +7 (4152) 272-812.