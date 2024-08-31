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  4. Вертолет с 22 людьми пропал на Камчатке

Вертолет с 22 людьми пропал на Камчатке

19:40
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Вертолет с 22 людьми пропал на Камчатке

Сегодня в крае пропал с радаров вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро».

На борту вертолета находились три человека в составе экипажа и 19 туристов.

В краевом управлении МЧС сообщили, что спасатели уже привлечены к поиску

«Ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время, около 07:15 МСК, экипаж вертолета не вышел на связь.

По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.В авиационной компании инцидент не прокомментировали.

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