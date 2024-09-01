Группа поиска вертолёта пропавшего на Камчатке усилена вездеходом — министр ЧС Лебедев

Поисково-спасательная операция пропавшего накануне вертолёта идёт на Камчатке, но пока не дала результатов, сообщили в правительстве.



«Спасатели и волонтеры, усилив уже имеющуюся в расчетном районе пропажи вертолета группировку, приступили к поискам. Другой информации нет.Коллеги из Ростелекома подключились к поискам. Предоставили вездеход с водителями» — сообщил на своей странице ВКонтакте министр по ЧС на Камчатке Сергей Лебедев



Поиски пропавшего вертолета Ми-8 осложнены циклоном, который накрыл Камчатку — в районе поисков идёт сильный дождь и боковой ветер.



По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днём 1 сентября в Петропавловске, Вилючинске, Елизовском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Соболевском, Быстринском, Тигильском районах и Мильковском муниципальном округе ожидается сильный дождь. Прогнозируется ветер силой до 15-20 метров в секунду, на побережьях — порывами до 25-30 метров в секунду. Второго сентября на полуострове сохранится дождливая погода с осадками от небольших до умеренных.