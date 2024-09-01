Дорога на Халактырский пляж — впереди самое главное

Выездное совещание в посёлке Заозерный, откуда строится дорога на Халактырский пляж провели в конце этой недели представителей правительства, депутатов Законодательного Собрания, Городской Думы, а также заказчика и подрядчика, рассказали в пресс-службе Думы ПКГО. На совещании было принято решение о проведении авторского надзора, по результатам которого будут определены точные сроки укладки асфальта.



«Мы видим, какой большой объём работ был проведён на этом участке строительства. Безусловно, хочется, чтобы дорога служила нам как можно дольше, ведь она будет современной, комфортной и удобной, как для жителей, так и для туристов. Краевые и городские депутаты на постоянной основе выезжают с коллегами из правительства на места реализации масштабных объектов в целях проведения мониторинга», — прокомментировала депутат Дарья Кадачигова.



На сегодняшний день основные работы уже произведены, остаётся отсыпка основного полотна, установка подземных труб для водоотведения и самое главное - асфальтирование дороги. По техническим рекомендациям, в связи с имеющимися локальными просадками, между отсыпкой и асфальтированием должно пройти не менее полугода, для того, чтобы произошла консолидация грунта. Как отмечает подрядчик, так дорога прослужит дольше.



Очередное выездное совещание запланировано на конец октября.