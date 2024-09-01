Пропавший вертолёт на Камчатке потерпел крушение, его обломки обнаружили с воздуха.Обломки нашли на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз МИ-8Т выходил на связь. На борту Ми-8Т было 22 человека.
«Борт МЧС со спасателями ПСО ГУ сейчас взлетает на место для высадки на месте, оценки обстановки, поиска выживших», — сообщил министр ЧС на Камчатке Сергей Лебедев.
Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский, сообщил, что со всеми родственниками, летевших на Ми-8Т пассажиров, работают психологи.
У компании "Витязь-Аэро" правоохранители изъяли все необходимые документы.
Найдено место крушения пропавшего вертолёта — МЧС
20:21
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Пропавший вертолёт на Камчатке потерпел крушение, его обломки обнаружили с воздуха.Обломки нашли на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз МИ-8Т выходил на связь. На борту Ми-8Т было 22 человека.