Пассажиры разбившегося вертолета Ми-8 МТ на Камчатке погибли — МЧС

Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, погибли, сообщили ИА «Камчатка» в экстренных службах.

На месте авиакатастрофы обнаружены тела 17-ти погибших.

Обломки вертолёта лежат на сопке, на высоте 900 метров. Предварительно, вертолёт мог врезаться в сопку в густом тумане.

Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский, сообщил, что со всеми родственниками, летевших на Ми-8Т пассажиров, работают психологи.

У компании "Витязь-Аэро" правоохранители изъяли все необходимые документы.