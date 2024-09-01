Пассажиры разбившегося вертолета Ми-8 МТ на Камчатке погибли — МЧС

Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, погибли, сообщили ИА «Камчатка» в экстренных службах.
На месте авиакатастрофы обнаружены тела 17-ти погибших.
Обломки вертолёта лежат на сопке, на высоте 900 метров. Предварительно, вертолёт мог врезаться в сопку в густом тумане.
Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский, сообщил, что со всеми родственниками, летевших на Ми-8Т пассажиров, работают психологи.
У компании "Витязь-Аэро" правоохранители изъяли все необходимые документы.