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  4. Боксёр с Камчатки выиграл золотую медаль в Сербии

Боксёр с Камчатки выиграл золотую медаль в Сербии

16:16
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Боксёр с Камчатки выиграл золотую медаль в Сербии

Боксёр с Камчатки выиграл золотую медаль международного турнира. С 26 августа по 2 сентября юниорская сборная России по боксу приняла участие в международных соревнованиях «Золотая перчатка Воеводины», которые проходили в Сербии.

В составе команды выступил Сеймур Плесовских, представитель федерации бокса Камчатского края, кандидат в мастера спорта. Он стал обладателем золотой медали, заняв первое место. Сеймур является воспитанником СШОР единоборств, тренируется под руководством Андрея Цыганова и Артура Саакова.
Команда сборной России также заняла первое место в общекомандном зачёте. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в федерации бокса Камчатского края. 

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