Победа над Японией. Конец войне

3 сентября в России отмечается памятная дата — День окончания Второй мировой войны. Международно-правовым основанием для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года от имени Объединённых наций представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией.

24 апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе памятной даты со 2 сентября, как это было ранее, на 3 сентября.

В этот день на Камчатке, Сахалине, в Приморье отдают дань памяти и уважения тем, кто поставил эту жирную точку в самой страшной войне 20-го века - участникам знаменитой Курильской военной десантной операции. Как мы уже писали - Камчатка отправила на этот последний бой восемь тысяч своих мужчин.

Имена многих из них остались в списке безвести пропавших, других – бережно хранят обелиски и семейные архивы.

В Палане, центре Корякского округа, есть Аллея памяти – со стендов смотрят на нас лица наших земляков, бившихся тогда, 18 августа 1945 года, за клочёк суши в Тихом океане.

Карл Лефлер, 18 лет, погиб; Василий Косыгин, 20 лет; Геннадий Мохирев, 19 лет; Борис Киселев, 19 лет; Алексей Сновидов, 19 лет, погиб; Виталий Черепанов, 22 года, погиб; Василий Шарапов, 19 лет; Иван Баран, 18 лет, погиб; Михаил Рябцев, 23 года.

Старшина I статьи Николай Вилков, матрос Пётр Ильичев, старший сержант Иван Кобзарь и старшина II статьи Пётр Бабич были удостоены звания «Герой Советского Союза». Сегодня мы благодарим ветеранов и отдаём дань памяти тем, кто не дожил до той победы. Их подвиг бессмертен

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчёркивает, что третье сентября — особенный день для жителей Камчатки и всего Дальнего Востока.

«Прошло 79 лет с Дня окончания Второй мировой войны. Сегодня мы чтим память тех, кто высадился на острове Шумшу, кто отстаивал интересы нашей Родины, кто самоотверженно защищал жителей страны. Этот короткий, но ожесточённый бой унёс многие жизни. Мы всегда с благодарностью будем хранить память о героях Курильской десантной операции для нынешних и будущих поколений. Камчатка — восточный форпост России, продолжающий летопись служения и верности своему Отечеству. Героическая страница нашей истории и память о советских воинах помогает нашим военнослужащим - участникам специальной военной операции. Прямо сейчас они продолжают подвиг всех поколений защитников Отечества. Поклон им и всем ветеранам! Вечная слава павшим героям!», - сказал Владимир Солодов.

Во всех муниципальных образованиях Камчатского края в этот день будут проходить мероприятия, посвящённые памятной дате - Дню окончания Второй мировой войны.