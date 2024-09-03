Игра с огнём. Смерть четырёхлетнего ребёнка расследуют на Камчатке

В прокуратуре рассказали некоторые подробности преступной беспечности 35-летней женщины, злоупотребляющей алкоголем. 28 августа текущего она оставила своего 4-летнего сына без присмотра и не заметила когда ребенок взял зажигалку и случайно поджег на себе домашнюю одежду. Ребёнок получил ожоги грудной клетки, плеч и предплечья.

«Обернув малыша мокрым полотенцем, женщина не приняла мер к оказанию ему квалифицированной помощи, медицинских работников не вызвала, в учреждение здравоохранения не обратилась, обработав раны в домашних условиях. 1 сентября от ожогового шока, сопровождавшегося осложнениями, мальчик умер», — рассказали в прокуратуре.



Возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Результаты расследования будут проконтролированы надзорным ведомством.