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  5. Память героев Курильской десантной операции почтили на Камчатке

Память героев Курильской десантной операции почтили на Камчатке

15:05
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Память героев Курильской десантной операции почтили на Камчатке

Сквер Свободы в историческом центре у стелы героям Курильской десантной операции был заполнен горожанами. Участниками торжественного митинга стали ветераны вооруженных сил и военнослужащие, Почетные граждане Петропавловска-Камчатского, представители органов власти и духовенства, жители и гости города. В честь подвига воинов в боях против милитаристской Японии прогремели три оружейных залпа — за долг, честь и страну. Память павших почтили минутой молчания.

К памятнику-стеле воинам Советской Армии — освободителям Курильских островов в 1945 году возложили гирлянду Славы.
С 2023 года на основании изменений, внесенных в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», День воинской славы России, который отмечается ежегодно 3 сентября, получил новое наименование — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в 1945 году.

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