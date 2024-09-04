Лососёвая путина вступила в завершающую стадию на Камчатке

В Камчатском крае лососёвая путина вступила в завершающую стадию. По состоянию на 1 сентября, вылов составляет 127 646 тонн (неделя +3 978 тонн), освоение – 69,3 % от объёма возможного вылова в 184 179 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 3 104 тонны (в 2022 году - 130 750 тонн). В рамках промышленного рыболовства добыто 124 032 тонны. Промысел осуществляется на Восточном и Западном побережьях Камчатки.

В Западно-Беринговоморской зоне (в границах Камчатского края) поймали 144 тонны (в 2022 году – 303 тонны), в том числе 119 тонн нерки, 9 тонн горбуши, 10 тонн кеты и 6 тонн кижуча. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

В Карагинской подзоне добыто 42 603 тонны (в 2022 году – 43 113 тонн). Основу уловов составляет горбуша – 37 156 тонн, также добыто 3 803 тонны кеты, 1 530 тонн нерки, 86 тонн кижуча и 28 тонн чавычи.

В Петропавловско-Командорской подзоне выловили 4 984 тонны (в 2022 году – 17 968 тонн). Основная доля вылова приходится на нерку, вылов которой составляет 2 083 тонны. Также добыто 1 449 тонн кижуча, 884 тонны кеты, 369 тонн горбуши и 200 тонн чавычи.

В Западно-Камчатской подзоне добыто 26 552 тонны (в 2022 году – 26 435 тонн), в том числе 18 088 тонн горбуши, 4 403 тонны кеты, 2 273 тонны нерки и 1 783 тонны кижуча.

В Камчатско-Курильской подзоне поймали 49 749 тонн (в 2022 году – 38 921 тонна). Основу уловов составляет нерка – 27 123 тонны, также добыто 17 221 тонна горбуши, 3 749 тонн кеты и 1 655 тонн кижуча.