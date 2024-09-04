529 тысяч тонн минтая выловили у берегов Камчатки и Чукотки

На Камчатке представили обзор промысловой обстановки по состоянию на 1 сентября 2024 года. По данным Северо-Восточного территориального управления федерального агентства по рыболовству, уровень освоения квот пользователями Камчатского края и Чукотского АО (промышленные, в том числе прибрежные) составляет 73,4%. Вылов «квотируемых» объектов промысла составляет 798 247 тонн водных биоресурсов (неделя +10 664 тонны). Это на 73 369 тонн меньше, чем объём добычи в 2023 году ( 91,6% к 2023 году).

Освоение промышленных, в том числе прибрежных квот в инвестиционных целях пользователями Камчатского края составляет 68,9% (вылов – 51 849 тонн, в том числе крабов – 2 060 тонн), к показателям 2023 года – больше на 6 604 тонны.

Основные объекты промысла по объёмам вылова: минтай – 529 145 тонн (доля вылова 66 %); сельдь тихоокеанская – 103 984 тонны (13 %); кальмар командорский – 44 180 тонн (6 %); треска – 42 711 тонн (5 %), камбалы дальневосточные – 32 859 тонн (4 %); навага – 21 634 тонны (3 %); терпуги – 14 018 тонн (2 %).

Положительная динамика наблюдается по сельди тихоокеанской – больше на 22 667 тонн, по кальмару командорскому – больше на 11 734 тонны, по терпугам – больше на 3 548 тонн, по треске – больше на 2 240 тонн, по наваге – больше на 2 070 тонн, по окуню морскому – больше на 1 593 тонны. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

По состоянию на 1 сентября 2024 года, суммарный вылов крабов (крабов камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио) в зоне ответственности управления составляет 13 190 тонн (за неделю + 734 тонны). Из них 12 391 тонна – в рамках инвестквот. Общий объём вылова на 2 302 тонны ниже аналогичных показателей 2023 года (в 2023 году вылов – 15 492 тонны).