Задержаны трое иностранцев избивших двух местных жителей на Камчатке

Камчатский следком возбудил уголовное дело по факту покушения группой лиц на убийство из хулиганских побуждений.

«В ночь с 31 августа на 1 сентября текущего года, 19-ти, 20-ти и 21-летний мужчины, являющиеся иностранными гражданами, находясь вблизи бара «Космос» по ул. Войцешека в г.Петропавловске-Камчатском, из хулиганских побуждений, нанесли множественные удары руками и ногами в области головы и живота двоим 24-летним местным жителям. Противоправные действия нападавших пресечены очевидцами происшедшего, предотвратившими причинение потерпевшим смерти», — говорится в сообщении.

СОБР «Вулкан» Управления Росгвардии по Камчатскому краю оказал содействие в задержании троих «абу-бандитов». Им предъявлено обвинение, в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проведены обыски, организованы рейдовые мероприятия, в настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— рассказали в следкоме.