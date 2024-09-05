Познавательные экскурсии по историческим местам событий героической обороны Петропавловска пройдут для жителей и гостей города

В городской администрации Петропавловск-Камчатского городского округа представили афишу экскурсионных мероприятий 170-летие героической обороны Петропавловского порта.

5 сентября экскурсии пройдут с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00. Сбор группы у памятника Николаю Чудотворцу.

«Участники посетят Братскую могилу защитников Петропавловска, памятники «Слава» и «Героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова», исторические места и арт-объекты в парке на сопке Никольская. Экскурсию проведет заведующий обособленным структурным подразделением МАУК «Городской дом культуры «СРВ» Исторический выставочный центр «Город воинской славы» Наталья Александровна Конышева», — говорится в сообщении.

Следующий тур по улицам города будет через день, 7 сентября

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