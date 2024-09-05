Владимир Солодов: Опыт села Тымлат станет основой модели работы частно-государственной программы развития прибрежных посёлков

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в сессии «Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока». В своём выступлении глава региона отметил, что именно для Камчатки рыбная отрасль — главный драйвер развития. Так, с конца 2000-х годов в рыбной отрасли на Дальнем Востоке и Камчатке проделан огромный путь и она из слабо структурированной, достаточно теневой и низкотехнологичной стала одной из передовых в мире по ряду параметров.

«Наши заводы и суда сейчас лучшие в мире. Отрасль привлекательна для работодателей, для молодёжи, которая идёт обучаться профильным профессиям. Наша задача — соответствовать по образовательным технологиям и создавать соответствующие условия. Это поможет закрепить людей на Дальнем Востоке, а именно такую задачу перед нами поставил президент России. Отмечу, что рыбохозяйственный комплекс в нашем регионе стал социально-ответственным бизнесом. Мы начали ощущать серьёзные поступления в бюджет. Особенно — после принятых решений по сбору за водные биологические ресурсы. Сейчас это основной источник и стимул для нас — для развития инфраструктуры. На Камчатке за последние годы инвестировано 100 миллиардов рублей в заводы, суда, в береговую инфраструктуру и социальную сферу. Уже можно приводить примеры крупных социальных объектов, необходимых объектов коммунальной инфраструктуры, которые создаются рыбаками в партнерстве с государством. И при этом вместе мы продумываем долгосрочное развитие региона», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края привёл в пример село Тымлат, в котором руководство региона совместно с рыбопромышленником разработало план долгосрочного развития инфраструктуры. Там совместными усилиями построили водовод, возводится Дом культуры, скоро появится и детский сад. В рамках договорённостей с краевым правительством местное предприятие вместе с муниципалитетом за ближайшие пять лет построит несколько объектов, половину из которых выкупит регион, а оставшаяся часть будет вкладом бизнеса в развитие посёлка.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Послании задача развития прибрежных посёлков обозначена уже как цель для всей страны. В рамках этой программы мы такой же подход, как в Тымлате, будем реализовывать во всех береговых населённых пунктах. Не менее важно и развитие внутреннего потребления рыбы. Мы получили утвержденную правительством РФ дорожную карту по реализации этой задачи. Те практики, которые у нас уже накоплены, будем распространять на всю страну», — добавил глава Камчатки.

Ещё одна задача, которую предстоит решить совместными усилиями — в том, чтобы создаваемые рабочие места были в большей степени доступны жителям прибрежных регионов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков сообщил, что за последние десять лет прирост вылова водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке составил практически 50 процентов.

«Это очень значимый показатель. В целом, конечно, он вырос по всей стране, но именно по Дальнему Востоку этот показатель был наивысший. Если говорить с точки зрения развития данной сферы, то существенную роль сыграл механизм "квоты под киль". Этот механизм позволил привлечь в целом страну 270 миллиардов рублей, а на Дальнем Востоке чуть более 200 миллиардов. Это большие вложения, которые идут не только в строительство рыбоперерабатывающих заводов, но также судостроение, судоремонт, развитие всех сопутствующих отраслей рыбного хозяйства. Это говорит о том, что социально-экономическое развитие прибрежных регионов и прибрежных поселков идёт и будет идти достаточно хорошими темпами. Мы заботимся не только о том, чтобы сохранить бизнес, но мы должны, прежде всего, заботиться о том, чтобы люди, которые живут на данных территориях, люди, которые работают в рыбной отрасли, чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне», - отметил Илья Шестаков.

О том, как на практике реализуются инициативы государства в рыбохозяйственной сфере рассказал председатель рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов. Он отметил, что благодаря поддержке инвестквот в нашей стране сегодня строятся самые современные и самые лучшие в мире рыбопромышленные производства: как береговые фабрики, так и промысловый флот.

«Мы начали первыми в стране реализацию инвестиционных квот. На сегодня мы уже построили два береговых инвестиционных объекта – в Петропавловске-Камчатском и посёлке Октябрьском. Достраивается завод на севере полуострова. Это позволяет создать рабочие места для местного населения, поскольку для местных жителей данная отрасль является ключевым источником дохода», - сказал Сергей Тарусов.

Участники мероприятия отметили, что здоровье общества и его социальное развитие являются приоритетами государства. В основе системного подхода лежит сбережение населения страны, укрепление здоровья и повышение его благополучия. Отечественный рыбохозяйственный комплекс имеет стратегическое значение для экономики страны: начиная от обеспечения продовольственной безопасности до налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. В том числе лососёвая путина и рыбный промысел в целом являются основой социально-экономического благополучия и развития прибрежных регионов. Отрасль обеспечивает образование, рабочие места и профессиональное развитие, полезное и вкусное питание для здоровья нации, активный отдых для любителей рыбалки. С 1 сентября 2024 года предприятия, осуществляющие рыбный промысел, должны реализовывать проекты, направленные на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры с акцентом на сельские территории регионов.