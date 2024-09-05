Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. Вероника Степанова: Я ещё с Фридой Карлссон и Линн Сван побегаю в нашей российской лыжной Суперлиге

Вероника Степанова: Я ещё с Фридой Карлссон и Линн Сван побегаю в нашей российской лыжной Суперлиге

12:40
44
Вероника Степанова: Я ещё с Фридой Карлссон и Линн Сван побегаю в нашей российской лыжной Суперлиге

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала участницей сессии ВЭФ: Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ, где уверенно заявила о новом курсе в развитии отечественного спорта, который должен перестать ориентироваться на западную повестку. И это не приведет к падению уровня российского спорта, а в конечном итоге приведет в интересу иностранных спортсменов и желанию выступать за Россию.

«И смотрю при этом не на Луну, а на российскую волейбольную Суперлигу. В которой - вы, фомы неверующие, не поверите - лучшие волейболистки мира хотят играть. В которой выступают Наталья Гончарова и Эбрар Каракурт, куда только что приехала французско-турецкая диагональная Мелисса Колурбаси. Прямиком из Швеции, кстати. Не знаю, как вы, а я не верю, что Мелисса так вдруг Сибирь полюбила - уверена что дело в размере персонального контракта и условиях для роста профессионального», — сказала Степанова.

Степанова уверена, что необходимы инвестиции в спорт и создание коммерческих лиг.

«Вот чего нам в лыжах, биатлоне и т.д. не хватает - спонсоров и меценатов, готовых вкладываться, платить! Да, у меня лично есть, как и у еще трех-четырех, наверное, “зимников” - грех жаловаться. Но коммерческих лиг то нет. Именно этим я на ВЭФ занимаюсь - пытаюсь объяснить целевой аудитории из присутствующих, что лыжи - это круто и относительно того же волейбола дёшево. Начните спонсировать наши клубы и соревнования - я ещё с Фридой Карлссон и Линн Сван побегаю в нашей российской лыжной Суперлиге. Думаете, они откажутся? Ха!», — уверено заявила Степанова

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Рожать надо молодой: камчадалка Вероника Степанова пошла за главным золотом в жизни
Лыжница и камчадалка Вероника Степанова раскрыла тайну победы на Олимпиаде - 2022
Борис Невзоров поздравил жителей Камчатки с Днём Воздушно-десантных войск Российской Федерации
Российское оборудование для обеспечения энергетической безопасности получили в компании «Газпром добыча Ноябрьск» на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.