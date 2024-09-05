«Камчатка-Россия-Мир» — исторические чтения начались в главной библиотеке Камчатки

Исторические чтения «Камчатка-Россия-Мир» начались в краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова. Они собрали учёных, сотрудников архивов, музеев и библиотек Камчатского края и других регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Николаевска-на-Амуре, Владивостока, Тюмени и Калининграда.

Участников чтений «Камчатка – Россия – Мир» приветствовал председатель Городской Думы Петропавловска-Камчатского Андрей Лиманов.

Он отметил, что Городская Дума краевой столицы вносит вклад в сохранение исторической памяти и на 23-ей сессии депутаты приняли единогласное решение о присвоении высокого звания «Почётный гражданин города Петропавловска-Камчатского» Антону Петровичу Сильницкому.

В 1903-1904 гг. он был Петропавловским уездным начальником. В 1904 году Антон Сильницкий организовал успешную оборону от японского морского десанта села Явино, расположенного на Охотском побережье Камчатки.

Видеообращение правнука уездного начальника – Антона Георгиевича Сильницкого представили на открытии чтений.

«Антон Петрович был Петропавловским уездным начальником в период русско-японской войны 1904-1905 годов. Как известно, Антон Петрович сыграл ключевую роль в обороне камчатского полуострова от уже высадившегося на тот момент японского десанта. Пользуясь большим авторитетом среди местного населения, он организовал народное ополчение, наголову разбившее японских захватчиков», — рассказал правнук уездного начальника.

В 2024 году чтения посвящены 70-летию обороны Петропавловского порта в августе 1854 года и 120-летию отражения японского десанта камчатскими ополченцами в 1904 году.

Специальными гостями чтений стали потомки героев Обороны 1854 года: Максутовых, Крупениных, Мутовиных, Логиновых, Селивановых, представители которых встретятся с молодым поколением камчатцев в отделе по работе с молодежью и расскажут о своих знаменитых предках.

Завершит чтения интерактивная лекция о движении военно-исторической реконструкции «Крымская война. Как заглянуть в прошлое?» с участием представителей Севастопольской общественной организации сохранения исторического наследия «Гренадёр».

Также пройдут выставки – планшетная, художественная и книжная, отражающие главные события года. Одной из главных экспозиций станет «Петропавловск-Камчатский – город воинской славы».

По итогам Исторических чтений «Камчатка – Россия – Мир» будет издан сборник докладов участников, который, безусловно, принесет пользу всем, кто интересуется историей Камчатки и Дальнего Востока.

Полная программа чтений доступна по ссылке: https://kamlib.ru/upload/medialibrary/747/avqrqusachtfuvyzpk82swa391rducy5/krm-24-progr.pdf