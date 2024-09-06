Камчатский спортсмен Никита Каратков завоевал бронзовую медаль в Челябинске

Камчатский пловец Никита Каратков стал обладателем бронзовой медали на соревнованиях в Челябинске. Там с 3 по 5 сентября 2024 года прошёл финальный этап Всероссийской летней спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 17-19 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 1500 спортсменов из 25 регионов России по девяти видам спорта: волейболу, легкой атлетике, дзюдо, настольному теннису, плаванию, шахматам, баскетболу (3х3), гиревому спорту и футболу (6х6).

Камчатский край представлял студент Камчатского педагогического колледжа Никита Каратков. На дистанции 50 метров вольным стилем Никита завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в краевом министерстве спорта.



Там добавили, что Никита Каратков - кандидат в мастера спорта по плаванию, тренируется под руководством тренера-преподавателя Дениса Воронцова, КГАУ ДО СШОР по плаванию.