Обязательную маркировку такси введут в Камчатском крае

Глава Камчатского края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме встретился с представителями сервиса Яндекс.Такси. В рамках встречи стороны договорились о том, что на Камчатке введут обязательную маркировку такси.

«Главный запрос жителей — сделать такси безопасным, комфортным, чистым и желательно недорогим. Эти вопросы сегодня обсуждали с крупнейшим оператором — Яндекс.Такси. Он занимает 60% камчатского рынка. Договорились о том, что Яндекс.Такси будет более внимательно относиться именно к этим запросам нашей граждан. Введем обязательную маркировку такси, выработаем в ближайшее время конкретные правила, чтобы это и не было жестким препятствием использовать личный автотранспорт для тех, кто совмещает работу в такси с другими профессиями. Но одновременно, чтобы такси выглядело опрятно и чётко идентифицировалось», — сказал Владимир Солодов.

Второй задачей глава региона обозначил работу с иностранными гражданами, задействованными в такси. Со следующего года продолжить работу в такси смогут только жители стран ЕврАзЭС. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Повестка события, проходящего под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», сфокусирована на ключевых вызовах сегодняшнего дня — развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, поддержке образовательной среды, социальных проектов и патриотической инициативы. Участие в ВЭФ принимает делегация Камчатского края.