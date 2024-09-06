FESCO и Камчатский край договорились о более тесном сотрудничестве для развития перевозок в регион

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и правительство Камчатского края на площадке ВЭФ заключили соглашение о сотрудничестве для обеспечения устойчивых контейнерных перевозок в направлении Камчатского края. Документ подписали вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям FESCO Сергей Сидоров и заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Стороны договорились об оперативном обмене информацией о номенклатуре, планируемых объёмах, графике движения грузов для обеспечения стабильных контейнерных отправок в регион. В случае возникновения различных факторов, снижающих необходимый уровень транспортной доступности Камчатского края, соглашением предусмотрена выработка совместных мер для устранения барьеров. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«Мы помним ситуацию, которая сложилась весной этого года. Произошёл транспортный коллапс, и жители края и предприятия не могли получить необходимые товары в течение длительного времени. Тогда по поручению губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова доставка жизненно необходимых товаров в наш регион велась в ручном режиме. Именно поэтому для такого территориально удалённого региона как наш, стабильность в доставке грузов имеет ключевое значение. Уверена, что вместе с нашими надёжными партнёрами мы обеспечим регулярную доставку грузов, в том числе в пиковый сезон», — сказала Юлия Морозова.

«В 2023 году мы увеличили вместимость линии Владивосток – Петропавловск-Камчатский на 16%, до почти полутора тысяч TEU. Наши суда стабильно, еженедельно доставляют необходимые товары жителям Камчатки, как из Центральной России, так и из стран Азии. В преддверии сезонного увеличения грузопотока прорабатываем с регионом все варианты надёжных, устойчивых поставок», — подчеркнул вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям FESCO Сергей Сидоров.

Для доставки на полуостров различных товаров, включая рефрижераторные и крупногабаритные грузы, действует сервис FESCO Petropavlovsk-KamchatskiyLine (FPKL). Линия является составной частью интермодального маршрута FESCO на Камчатку сотправкой контейнеров железнодорожными сервисами Группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары, Ростова-на-Дону и других городов России. Помимо этого, FESCO перевозит в Петропавловск-Камчатский с перегрузкой во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в FESCO) импортные грузы из Китая, Японии, Кореи, Индии, Вьетнама, Малайзии и других стран.

Справка: Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют Группе осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной цепочки. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. Контейнерный парк FESCO составляет более 170 тысяч TEU, количество фитинговых платформ – почти 15 тысяч единиц. Флот Группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций указом президента РФ передан госкорпорации «Росатом».