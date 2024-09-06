Губернатор Камчатки рассказал о роли высшего образования для удержания молодежи в регионе

На Восточном экономическом форуме губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с сообщением о мерах удержания молодежи в регионе через развитие высшего образования и науки.

Глава региона отметил стабилизацию демографической ситуации на Дальнем Востоке: «Колебания численности населения происходят вокруг нуля, без явно выраженного оттока. В прошлом году три региона даже увеличили численность населения: Якутия, Камчатский край и Чукотский автономный округ».

Солодов обозначил две основные категории уезжающих: молодежь после школы и пенсионеры с северной пенсией. Для решения этой проблемы губернатор предложил комплекс мер в сфере образования.

«Мы работаем над перезагрузкой Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга в рамках программы "Приоритет 2030"», – заявил Солодов. Он подчеркнул необходимость введения новых программ по IT и туризму, усиления направлений вулканологии и океанологии, а также расширения целевого набора для привлечения абитуриентов со всей России.

Губернатор подчеркнул важность сотрудничества вузов с работодателями для подготовки востребованных специалистов. «Наша цель – создать образовательную экосистему, которая будет отвечать потребностям региона и привлекать молодежь не только с Камчатки, но и из других регионов России», – подчеркнул Солодов.

Особое внимание в выступлении было уделено проекту «Кампус первооткрывателей», который призван создать научную инфраструктуру нового типа и стать катализатором для развития науки в регионе. «Этот проект не только обеспечит комфортные условия для обучения и проживания студентов, но и создаст среду для междисциплинарного взаимодействия ученых», – отметил губернатор.

«Наша главная задача — увеличение численности населения, привлечение ярких людей и удержание самых лучших здесь на Дальнем Востоке», — добавил Солодов.

И.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец рассказала об уникальном научном потенциале региона: «Камчатский полуостров предоставляет редкие возможности для изучения активных вулканических процессов, сейсмической активности и уникальных экосистем в их естественном состоянии. Это своего рода природная лаборатория, где геологические и биологические процессы можно наблюдать в реальном времени».

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга является ключевым учреждением высшего образования в Камчатском крае и ДФО. Это самый восточный университет страны, участник дальневосточного трека программы «Приоритет 2030». В университете обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки, включая уникальные программы по вулканологии, сейсмологии и заповедному делу.

Напомним, что ранее на ВЭФ Президент России Владимир Путин дал поручение построить новый кампус для Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Это решение станет значительным шагом в реализации стратегии по развитию высшего образования в регионе и привлечению молодежи на Камчатку.