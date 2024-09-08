Донецкие школьники познакомились с рыбацкими профессиями на Камчатке

Экскурс в профессию организовали для донецких школьников на Камчатке. Это стало возможным благодаря работе межрегионального проекта "От Донецка до Камчатки", сообщили ИА «Камчатка» в краевом министерстве рыбного хозяйства.



«Будущие выпускники посетили с ознакомительной экскурсией СРТМ «Громобой». Ребятам показали всё оснащение промыслового судна, от капитанского мостика до машинного отделения.Также школьникам провели экскурсию по территории фабрики береговой обработки рыбы. Сегодня это одно из самых современных предприятий на Дальнем Востоке. Суточная мощность заготовки замороженной рыбной продукции тут достигает 500 тонн. Гости из Светлодарска посетили производственный и упаковочный цеха», — рассказали организаторы



Школьную делегацию из ДНР с радостью приняли в Камчатском государственном техническом университете. Здесь выпускают специалистов морских специальностей и в этом деле имеется большой опыт работы. Школьников познакомили с правилами и порядком поступления в вуз.



«Надеемся, экскурсия поможет ребятам определиться с будущей профессией и возможно поспособствует выбрать морскую специальность в качестве будущего жизненного пути», — рассказали в министерстве.