Парусная регата «Осенний ветер» состоялась в столице Камчатки в День города

На Камчатке 7 сентября прошёл Кубок Петропавловска-Камчатского по парусному спорту «Осенний ветер». Регата собрала восемь участников в большом, среднем и малом классах.

«Стартовый сигнал горна прозвучал с судейской яхты «Шаман» (капитан Сергей Смирнов) в 13:15 в районе пляжа Озерновской Косы. По условиям соревнований, яхты должны были обогнуть буй мерной мили и пересечь финишный створ, устроенный на месте старта. Ветер достигал 8–12 узлов, что обещало быстрый ход гонки, однако скоро экипажи попали в затишье», - рассказали ИА «Камчатка» Камчатской краевой федерации парусного спорта.

В начале соревнований лидировал Tiburon (капитан Юрий Овсянников) – мощный гоночный 44-футовый аппарат с большим количеством парусов и малым весом. Однако благодаря тактике лодку уверенно обошёл круизер Oberon-1 (капитан Андрей Подлас), но из-за возникшей неисправности с такелажем уступил лидирующую позицию Tiburon. Вместе с ветром, который разогнался до 14 узлов, Tiburon обогнул буй мерной мили в 14:46 и через 25 минут был уже на финише. Таким образом, он стал победителем в макси-классе. Второй прибыла Bellatrix (капитан Виктор Гомза), третье место завоевала Hydra (капитан Сергей Бричка).

В классе средних яхт первое место присуждено полутоннику Kasumi (капитан Константин Горбунов). В мини-классе Zet (капитан Сергей Чебан) опередила «Ветер» (капитан Сергей Москвин). Две лодки не дошли до финиша – Oberon-1 и Flory (капитан Виктор Марченко).

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