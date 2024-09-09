Юрий Трутнев: «ВЭФ-2024 не просто состоялся, он получился»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что IX Восточный экономический форум побил рекорды предыдущих по многим параметрам.

«В этом году в форуме приняло участие более 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран. Для сравнения - в прошлом году было представлено 62 страны. Традиционно на Восточный экономический форум приезжают представители органов власти и бизнеса крупных развитых стран, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда же, собственно говоря, будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион – стратегический регион мира. Одним из важных аспектов форума являются подписанные соглашения. Здесь тоже рекорд: подписано 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млрд рублей», – отметил Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев также отметил важность предстоящего подписания соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН».

«В рамках соглашения центр «ВОИН» возьмется за разработку методики преподавания, а самое главное – за подготовку преподавателей, которые будут во всех школах России вести начальную военную подготовку. И в общем, таким образом мы будем делать нашу страну сильнее», – подчеркнул вице-премьер.

Важнейшими результатами Восточного экономического форума, по мнению Юрия Трутнева, являются решения президента России Владимира Путина, которые принимаются на полях ВЭФ, в том числе после встречи с модераторами. В этом году модераторы подвели итоги ключевых сессий по развитию и продвижения туризма, реновации городов, уменьшения административного давления, повышения провозных способностей логистической системы ДФО и повышение эффективности контейнерной логистики, определения механизмов доступного финансирования приоритетных инфраструктурных и инвестиционных проектов, вопросам развития науки и технологий.

«Президент поддержал практически все предложения и дал нам поручение на основе этих приложений подготовить перечень его поручений», – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что президент назвал на пленарном заседании ряд решений, особенно важных для опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. Среди них – закрепление до 2030 года на уровне 2% ставки по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым жителям регионов Дальнего Востока и Арктики; поручение правительству России и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития; использование инструментов «Дальневосточной концессии» для создания инновационного научно-технологического центра на острове Русский и определение параметров и масштабов сделок в рамках частного государственного партнерства с ВЭБ.РФ. Ещё одно важное решение связано с выделением из утвержденного лимита с 2025 по 2030 год 100 млрд рублей для реализации проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов.

Отдельно Юрий Трутнев отметил значимость поручения главы государства по ускорению разработки программы энергообеспечения Дальнего Востока до 2030 года.

На полях форума утверждены новые цели Минвостокразвития России, Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики по привлечению инвестиций с учетом действующих и подготовки новых инвестиционных проектов на 1,5 трлн рублей до 2030 года с 10,5 трлн рублей до 12 трлн. Ранее принятые решения уже позволили сформировать уникальную систему привлечения инвесторов на Дальнем Востоке. Темпы роста инвестициям уже несколько лет подряд превышают среднероссийские значения. Благодаря этому на Дальний Восток уже привлечено более 2800 инвестпроектов стоимостью 9 трлн рублей, инвесторами фактически вложено 4,2 трлн рублей.

«Мы меняем методику привлечения инвестиций на Дальний Восток. За прошедший период мы собрали, как принято говорить, низко висящие плоды. То есть вот то, что было вообще-то уже готово. Для того, чтобы это состоялось, принят 81 федеральный закон. Но, тем не менее, это были уже проекты, на которые, в принципе, понятно, что инвесторы зайдут. Сегодня этого недостаточно. Для сохранения набранных темпов роста нужны новые актуальные решения, как финансовые и инфраструктурные, так и узко направленные на конкретные отрасли, учитывающие особенности Дальнего Востока, логистику, масштаб территории и климат. Мы будем разбираться по каждой отрасли, определять, какие есть возможности её развития», – отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер еще раз подчеркнул, что Восточный экономический форум стал рабочим инструментом, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы для развития Дальнего Востока. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Форум, на мой взгляд, не просто состоялся, он получился. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и их сумма, и самое главное, количество принятых президентом решений. Сразу после нашего возвращения в Москву пройдет стратегическая сессия правительства на тему развития Дальнего Востока», – резюмировал он.