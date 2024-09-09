Мы ритмично движемся вперёд: Масштабная реконструкция центра Петропавловска начнётся в 2025 году  — губернатор Солодов

Трёхсторонняя встреча губернатора Камчатского края Владимира Солодова, председателя Совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова и первого вице-президента Газпромбанка Павла Бруссера состоялась на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Реконструкция краевого центра начнётся в 2025 году.

«Мы ритмично движемся вперёд. Все решения по выделению финансирования подтверждены на уровне Юрия Петровича Трутнева. Следующая задача — обеспечить поступательную реализацию, определить сроки и обсудить нюансы по увязке с другими объектами, которые будут находиться поблизости. Потому что общественный центр — главная точка центральной площади. Именно вокруг неё дальше будет продолжаться комплексное благоустройство центра города. А сам общественный центр станет точкой притяжения для всех горожан. Недавно проводили опрос о том, чего не хватает горожанам. Люди отвечают, что не хватает Дома культуры, который бы подходил для всех возрастов. Общественный центр как раз и станет таким местом притяжения и сделает наш город нескучным и наполненным культурной жизнью», — сказал Владимир Солодов.

В общественно-культурном центре, который появится на берегу Авачинской бухты, разместятся туристическо-информационный центр, уличный амфитеатр, амфитеатр-лекторий, постоянная и временная экспозиция, универсальный зал, малый зал, аудитории и лекторий. В центре будут проводить мастер-классы, ярмарки, выставки, встречи городских сообществ, концерты и другие мероприятия.

«Для всестороннего опережающего развития субъектов России, которое обеспечивает повышение уровня жизни местного населения, важна комплексная работа. Именно с этим подходом мы взялись за инвестпроект общественного центра совместно с нашим надежным партнером, Бамтоннельстрой-Мостом. Привлечение частных инвестиций влечет модернизацию и создание сопутствующей социальной инфраструктуры, что, несомненно, принесет мультипликативный эффект для граждан, бизнеса и страны в целом. Рассуждая об уникальном туристическом потенциале Камчатского края, нельзя не отметить, что новая разветвленная рекреационная инфраструктура будет способствовать привлечению в этот красивейший край огромного числа людей», — сказал Первый Вице-Президент Газпромбанка Павел Бруссер.