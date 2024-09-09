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Помощь камчатских спасателей потребовалась мужчине на вулкане Горелом

11:59
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Помощь камчатских спасателей потребовалась мужчине на вулкане Горелом

В Камчатском крае на вулкане Горелом помощь спасателей МЧС России потребовалась одному из организаторов экстремального забега «Кальдера трэйл». Во время подготовки к массовому мероприятию мужчина травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, которые планировали дежурить накануне и в период проведения забега, на носилках доставили пострадавшего к автомобилю повышенной проходимости, после чего эвакуировали его к медикам.
Сам экстремальный забег в итоге не состоялся по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе краевого МЧС.

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