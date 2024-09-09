Президент России на ВЭФ-2024 отметил Камчатку, как успешно реализующую долгосрочный план развития столицы края

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума 2024 года отметил руководство Камчатского края, как успешно реализующее долгосрочный план развития Петропавловска-Камчатского.

«На пленарной сессии обсуждались наиболее значимые результаты работы регионов и решения, которые определяют дальнейшие приоритеты по развитию Дальнего Востока. Большое внимание глава государства уделил вопросам развития дальневосточных городов. Петропавловск-Камчатский первым представил свой долгосрочный план развития на период до 2030-2035 годов. В результате президент отметил Камчатку среди тех регионов, которые наиболее успешно начали обновление столиц. Хочу отдельно отметить, что президент страны поддержал мои предложения о дополнительном финансировании объектов городской среды, которые нам предстоит создать. Финансирование в общей сложности составит 100 миллиардов рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. Этот инструмент уже привычный для нас, а при условии текущих процентных ставок, кредит под 3% крайне важен для нас. Это привлекательный инструмент, который мы будем обязательно задействовать», — сказал Владимир Солодов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Повестка события, проходящего под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», сфокусирована на ключевых вызовах сегодняшнего дня — развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, поддержке образовательной среды, социальных проектов и патриотической инициативы. Участие в ВЭФ принимает делегация Камчатского края.