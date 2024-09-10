Экипаж БМРТ «Ахтиар» вместо сардины ловил минтай у берегов Камчатки

В Камчатском крае суд оштрафовал рыбопромысловую компанию, занимавшуюся незаконной добычей водных биологических ресурсов. Нарушение выявлено сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

При проверке промысловой деятельности БМРТ «Ахтиар» выявлено, что экипаж, имея разрешение на добычу бычка и сардины (иваси), производил вылов минтая, не отражая его в промысловой документации. Всего экипажем судна незаконно добыто более 310 тонн минтая.

В отношении судовладельца БМРТ «Ахтиар» – ООО «Рыбокомбинат «Островной» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Петропавловск-Камчатским городским судом судовладелец признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере более 8,5 миллиона рублей. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.