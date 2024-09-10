14 лучших спортсменов представили Камчатку на Кубке Дальнего Востока

Спортсмены с Камчатки достойно выступили на соревнованиях во Владивостоке. Там завершился третий открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО 2024». Со 2 по 8 сентября 14 лучших спортсменов многоборья ГТО состязались в павильоне «Арена ГТО» (в рамках Восточного экономического форума).

В состав взрослой команды вошли: Максим Дегавцов, Роман Шарафеев, Алексей Рассказов, Наталья Загородникова, Ольга Петухова и Анастасия Королева. Юниоры: Арсений Зарубин, Сергей Цепо, Вадим Ведищев, Татьяна Кижаева, Арина Мельникова, Кира Витковская. Индивидуальные участники: Сергей Курносов Сергей и Степан Костиков.

«Сборные команды взрослых и юниоров соревновались достойно. Соревнования шли несколько дней и были очень тяжелыми, на выносливость: плавание, комплексы функциональных упражнений (прыжки в длину, отжимания, пресс, рывок гири, подтягивание), бег, челночный бег, эстафетный бег, комплекс функциональных упражнений из многоборья ГТО - прыжки на короб, выпады с гирей, махи гири, становая тяга гантелей, гребля на гребном тренажере, лазанье по канату), гонка ГТО. Взрослая сборная, юниоры и индивидуальные участники вошли в пятёрку сильнейших команд Дальнего Востока, это хороший результат! Есть к чему стремиться и над чем работать», - рассказали ИА «Камчатка» в министерстве спорта Камчатского края.



Больше фото здесь: https://kamtoday.ru/news/sport/14-luchshikh-sportsmenov-predstavili-kamchatku-na-kubke-dalnego-vostoka-igry-gto/